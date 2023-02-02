Лавров назвал действия США с долларом неприличными

Глава МИД России Лавров назвал действия США с долларом нарушением всех приличий

Действия США в отношении своей валюты нарушают все мыслимые приличия, никто не может понять, по каким признакам в отношении тех или иных стран накладываются ограничения на операции в долларах. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным наутро», — описал ситуацию с санкциями российский дипломат. По его словам, нарастающие проблемы понимают многие страны мира, что и вызывает все более конкретный интерес к переходу на расчеты в национальных валютах.

В качестве примера такой тенденции он назвал обсуждение глав Бразилии и Аргентины возможности общей валюты. Более того, вернувшийся на пост президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить в рамках БРИКС создание валюты для всего экономического блока. По мнению Лаврова, идея главы латиноамериканского государства о частичном объединении финансовых систем Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России свидетельствует о глобальной смене тренда.

Российские власти настаивают на увеличении расчетов в национальных валютах с 2014 года, после первых санкций, введенных США в ответ на присоединение Крыма. В 2022 году после начала боевых действий на территории Украины с участием российской армии количество ограничительных мер в отношении России достигло рекордного уровня.

Одним из главных методов давления Вашингтона на иностранные компании является запрет на долларовые расчеты при нарушении режима санкций. Использование других валют исключает эту опасность, однако Евросоюз также ввел санкции в отношении России, а китайский юань остается частично конвертируемой валютой.

Ранее вице-президент Росбанка Александр Рахманин рассказал, что китайские банки отказываются помогать России обходить санкционный режим, поскольку использование юаня в трансграничных платежах завязано на западную систему межбанковских сообщений SWIFT.