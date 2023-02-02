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11:57, 2 февраля 2023Мир

Лавров открестился от оскорбления жертв Холокоста

Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста сравнением политики США с Гитлером

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров открестился от оскорбления памяти жертв Холокоста, в которым его обвинили после сравнения политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. Об этом он заявил в интервью «России 24».

«Когда нечистоплотные политики стали заявлять, что такими сравнениями Лавров оскорбил память жертв Холокоста, это означает только одно: на воре горит шапка и аргументов у них никаких нет», — заявил министр. Он подчеркнул, что не оскорблял память жертв Холокоста, а российское руководство, напротив, регулярно проводят мероприятия, на которые приглашает всех причастных к тем событиям.

Лавров провел параллели между курсом Запада и Гитлером во время ежегодной пресс-конференции, которая прошла 18 января. Глава внешнеполитического ведомства обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский. Европейский еврейский конгресс счел неприемлемыми подобные заявления и попросил министра объясниться.

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Виктория Кондратьева
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