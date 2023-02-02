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17:14, 2 февраля 2023Мир

Норвегия запретила акцию сожжения Корана после вызова посла в Анкаре

МИД Турции: Осло запретил акцию сожжения Корана после вызова посла Норвегии в Анкаре

Фото: Malik Shibly / Unsplash

Осло запретил акцию сожжения Корана после вызова посла Норвегии в Анкаре. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует РИА Новости.

«Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию», — сказал он.

Ранее в МИД Турции вызвали посла Норвегии из-за акции с сожжением Корана, дипломату выразили протест.

Акция сожжения Корана произошла в Стокгольме 21 января в рамках антитурецких демонстраций. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Официальная Анкара при этом жестко раскритиковала такие действия и намекнула на то, что может затормозить процесс ратификации заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

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Глеб Бажуткин
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