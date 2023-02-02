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14:17, 2 февраля 2023Мир

Турция вызвала посла Норвегии из-за акции с сожжением Корана

МИД Турции вызвал посла Норвегии из-за акции с сожжением Корана

Фото: Murad Sezer / Reuters

В МИД Турции вызвали посла Норвегии из-за акции с сожжением Корана, дипломату выразили протест. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что не хотели бы, чтобы Осло разрешал проведение соответствующей акции. Ее проведение запланировано на пятницу, 3 февраля.

Акция сожжения Корана произошла в Стокгольме 21 января в рамках антитурецких демонстраций. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Официальная Анкара при этом жестко раскритиковала такие действия и намекнула на то, что может затормозить процесс ратификации заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

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Елизавета Наумова
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