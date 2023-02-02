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18:17, 2 февраля 2023Россия

Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ограничение выезда чиновников за границу

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Кремле не ведутся обсуждения инициативы об ограничении выезда российских чиновников за границу. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На уточняющий вопрос, не прорабатывается ли эта возможность на данный момент, Песков пояснил, что в Администрации президента таких обсуждений не ведется.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине, чиновники и парламентарии ездят на зарубежные курорты, а некоторые из них посещают недружественные страны.

Инициативу Пригожина положительно оценил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он также пообещал, что профильные комитеты нижней палаты парламента обсудят вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство.

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Никита Абрамов
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