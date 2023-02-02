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12:04, 2 февраля 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ снизить уровень стресса в старости

Психолог Комолова: платоническая любовь делает пожилых людей спокойными и счастливыми

Фото: Shutterstock

Платоническая любовь делает пожилых людей спокойными и счастливыми, уверена психолог Елена Комолова. Способ справиться со стрессом она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Комолова рассказала россиянам, что платоническая любовь — отличный способ снизить уровень стресса в старости. По ее словам, чаще всего это чувство возникает не только у людей преклонного возраста, но и у подростков. В обоих случаях гормоны играют не первую роль в отношениях, а инстинкт размножения уступает место разуму.

В древнегреческой философии существовал термин «филия» — бескорыстная любовь, полное принятие любимого, уважение и понимание. Можно соотнести это с любовью к родителям, детям, к лучшим друзьям

Елена Комоловапсихолог

Подобные отношения предполагают эмоциональную связь, общие ценности, взаимное уважение и доверие, отсутствие ожиданий и идеализации партнера.

«Люди, состоящие в подобных союзах, имеют более устойчивую психику, — отметила собеседница «Ленты.ру». — Платонические отношения снижают общий фон тревожности. Также у человека возникают положительные эмоции и светлые чувства — благодарность, уверенность, желание созидать».

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При этом Комолова подчеркнула, что не всегда в парах, где нет секса, царит платоническая любовь. К тому же, люди могут отказываться от секса между собой и по другим причинам: из-за религиозных взглядов, проблем со здоровьем, в том числе психологическим, невозможности быть вместе и прочим.

Ранее Елена Комолова назвала экспресс-методы борьбы с острым стрессом. Она посоветовала во время стресса представлять во рту вкус шоколада.

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Вера Владзиевская
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