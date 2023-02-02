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22:24, 2 февраля 2023Спорт

Названа проблема в лечении Костомарова

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова остаются проблемы с кровообращением

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В лечении госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается проблема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник заявил, что у 45-летнего спортсмена наблюдаются проблемы с кровообращением, а также не проходит сепсис. Состояние его остается стабильным.

1 февраля источник «Ленты.ру» сообщил, что жизни Костомарова ничто не угрожает. При этом отмечалось, что ему могут ампутировать пальцы на руках.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Через пять дней он пришел в сознание и начал разговаривать. Уточнялось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО) и подтверждают положительную динамику состояния пациента.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Анастасия Борисова
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