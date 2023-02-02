Samsung выпустит шлем виртуальной реальности

WP: Samsung заявила о желании создать собственное устройство альтернативной реальности

Samsung выпустит собственное устройство альтернативной реальности. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как заметили журналисты WP, представители компании рассказали об интересе к продуктам «расширенной реальности» на презентации смартфонов серии Galaxy S23 1 февраля. Позже в разговоре с изданием президент отдела мобильных коммуникаций Samsung Electronics ТМ Ро заявил, что в компании есть желание запустить свой девайс.

Представитель корейской корпорации отметил, что его компания будет сотрудничать с Qualcomm, при этом за аппаратную сторону будет отвечать Samsung. В качестве платформы IT-гигант выбрал Google. По мнению журналистов, речь идет о неанонсированной версии операционной системы Android, на которой будет работать предположительно шлем виртуальной реальности от Samsung.

«Мы считаем, что экосистема должна быть в некоторой степени готова к запуску продукта и к тому, чтобы продукт был успешным», — отметил Ро. По его словам, многие девайсы на рынке альтернативной реальности провалились в продаже, так как их железо или ПО были «сырыми». «Мы приближаемся к этому, и мы не слишком далеко», — подчеркнул представитель Samsung, однако не стал раскрывать ориентировочных сроков выхода девайса.

В декабре авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что VR-гарнитура Apple появится не раньше второй половины 2023 года. Ко отметил, что в настоящий момент компания работает над ПО гаджета.