Против Киркорова и Сигала захотели ввести санкции за поддержку СВО

Европейские, американские и украинские политики призвали к санкциям против Киркорова

Европейские, американские и украинские политики призвали Европейский Союз (ЕС) ввести санкции против певца Филиппа Киркорова и актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Euractiv.

Уточняется, что санкции в отношении звезд захотели ввести за поддержку специальной военной операции (СВО). В списке также упомянуты олигархи Владимир Лисин, Магомед Гаджиев и Владимир Потанин, композитор Игорь Крутой, журналистка Ксения Собчак.

Политики направили письмо министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему с просьбой обратить внимание на этот список. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что странам необходимо синхронизироваться в вопросе введения новых санкций. «Это будет очень плохой сигнал для мира, если такие люди не будут наказаны», — считает он. Гончаров добавил, что те, кто виновен «в агрессии против Украины, нарушении прав человека и зверствах России» должны понести ответственность.

В декабре 2022 стало известно, что Евросоюз ввел санкции против кинорежиссера Никиты Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова, Марины Ким. Также под санкции попали певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев и писатель Дмитрий Пучков. Теперь их активы заморозят на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в Евросоюз.