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21:00, 2 февраля 2023Экономика

Россия разрешила Сербии платить по кредитам в рублях

Премьер-министр Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Фото: Правительство России / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект Минфина, согласно которому Сербии будет разрешено оплачивать задолженность по российским кредитам в рублях. Документ опубликован на официальном портале нормативной правовой информации.

«Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях по следующим курсам иностранных валют к российскому рублю, установленным Центральным банком РФ за 10 календарных дней до фактической даты платежа», — указано в протоколе.

Мишустин поручил Минфину провести переговоры с сербской стороной и подписать соответствующий документ по достижении договоренностей. Протокол вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения всех обязательств двумя сторонами.

Россия предоставляла государственные экспортные кредиты Сербии в 2013 и в 2019 годах. 2 февраля, выступая в парламенте, президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает своего российского коллегу Владимира Путина, однако отметил, что отказ от введения санкций в отношении России стоил его стране потери союзников, и подтвердил курс на вступление в Евросоюз.

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Мария Грушко
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