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16:25, 2 февраля 2023Забота о себе

Названы самые вредные для зубов сладости

Стоматолог Людмила Шемякина: из всех сладостей шоколад для зубов вреднее всего

Фото: Vinicius "amnx" Amano / Unsplash

Стоматолог Людмила Шемякина в разговоре с «Газетой.Ru» назвала шоколад самой вредной для зубов сладостью.

Шемякина объяснила вред сладкого тем, что содержащиеся в них в больших количествах углеводы активно перерабатываются бактериями ротовой полости, и в результате образуются кислоты, разрушающие зубную эмаль. Чем чаще человек ест сладости и при этом не чистит зубы, тем быстрее у него начинаются с ними проблемы, рассказала стоматолог.

«Боль в зубах от сладкого может возникать по двум причинам: из-за наличия кариозных полостей или гиперестезии — повышенной чувствительности эмали. Но определить точную причину чувствительности зубов к сладкому может только врач», — предупредила Шемякина.

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По словам стоматолога, самыми опасными для здоровья зубов сладостями являются шоколад, конфеты и другие продукты с легкими сахарами.

Ранее стоматолог Кайлеш Соланки рассказал, как правильно пользоваться зубной нитью. Он предупредил, что опасно резко дергать нить вниз.

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Вера Владзиевская
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