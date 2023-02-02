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15:40, 2 февраля 2023Спорт

Эффективность ставшей вирусной в TikTok тренировки оценили

Тренер оценила ходьбу по дорожке под музыку, ставшую вирусной в TikTok, положительно

Фото: @alliehbennett

Тренер Элль Вермут высказалась об эффективности популярной в TikTok тренировки, которая распространилась под хештегом TreadmillStrut. Ее слова приводит New York Post.

Специалист положительно оценила ставшую вирусной в сети тренировку, которая включает в себя ходьбу на дорожке под музыку с разной скоростью. «Вам не нужно потеть, чтобы хорошо позаниматься», — сказала Вермут и подчеркнула, что ходьба помогает привести все тело в тонус и заставляет кровь двигаться.

Вермут призвала всех попробовать данную тренировку. «Это удивительная тенденция — [она] заставляет людей вставать и двигать своим телом, в этом и смысл. Самое сложное — просто встать и начать двигаться», — заявила она.

Тренд на тренировки #TreadmillStrut запустила Элли Беннетт весной 2022 года. Она создала 30-минутный плейлист из песен Тейлор Свифт и разместила его на Spotify вместе с рекомендуемой скоростью беговой дорожки для каждой композиции. При этом плейлист сформирован таким образом, что скорость бега постепенно увеличивается.

Ранее директор фитнес-клуба Ева Пенья назвала преимущества занятий спортом босиком. Она отметила, что тренировки без обуви помогают повысить устойчивость ног и тела, а также улучшают координацию. Тренер Дэйв Мейс добавил, что новичкам следует начать упражняться с ходьбы босиком по пять минут в день вокруг дома.

Дарья Коршунова
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