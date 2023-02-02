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09:32, 2 февраля 2023Россия

Работу самого мощного в мире миномета в зоне СВО сняли на видео

МО России показало кадры работы самого мощного в мире миномета САУ «Тюльпан» в зоне СВО

Работу самого мощного в мире миномета — самоходной артиллерийской установки «Тюльпан» — в зоне специальной военной операции (СВО) запечатлели на видео. Кадры сняло Министерство обороны (МО), их публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На показанных агентством кадрах САУ прибывает на место огневой работы, приводится в боевое положение и наносит удар по узлам военной инфраструктуры Украины. После удара «Тюльпан» покидает место ведения огня, чтобы не попасть под ответный удар.

Отмечается, что «Тюльпан» — единственный в мире самоходный миномет с пушкой калибра 240 миллиметров. МО ранее сообщало, что такая пушка позволяет пробивать трехметровые бетонные стены укрытий.

Пушка «Тюльпана» способна стрелять как неуправляемыми фугасными минами, так и зажигательными, корректируемыми и даже ядерными снарядами мощностью до двух килотонн в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что названный монстром российский танк Т-90М заметили в зоне СВО.

Марк Леонов
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