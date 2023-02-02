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10:01, 2 февраля 2023Из жизни

Мужчина раскрыл измену жены с помощью секс-игрушки

Daily Star: в Японии мужчина отправил секс-игрушку жены на анализ ДНК и раскрыл ее измену

Фото: @kumadayoko

В Японии муж 40-летней модели, певицы и блогера Кумады Йоко раскрыл ее измену с помощью игрушки для взрослых. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина заподозрил Йоко в связи с телепродюсером и начал записывать их телефонные разговоры. Позже он нашел в сумке жены секс-игрушку и придумал, как уличить ее в измене. Он нанял частного детектива для слежки за Йоко и предполагаемым любовником. Детектив взял образец ДНК телепродюсера со столового прибора, которым тот ел. Затем супруг Йоко отправил интимную игрушку и образцы ДНК любовника на анализ в лабораторию.

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Результаты анализа выявили совпадение ДНК, и мужчина доказал, что телепродюсер пользовался секс-игрушкой. Разозлившийся на Йоко муж обвинил ее в супружеской неверности и ударил ее по лицу. Женщина обратилась в полицию и сообщила о нападении. «Уже не первый раз мой муж жестоко со мной обращается. Мне было страшно, когда он вернулся домой. Я чувствовала, что не смогу сохранить наш брак, находясь в таком напряжении», — пожаловалась Йоко.

Модель подала заявление на развод. В ответ бывший супруг подал иск против Йоко, заявив, что она изменила ему, и он может это доказать. Он также потребовал от нее выплаты 5,5 миллиона иен (почти три миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб.

Йоко находилась в браке с 2012 года. У супругов трое общих детей.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok уличила мужа в неверности благодаря отправленной им фотографии. Женщина заметила странные детали на снимке и быстро раскрыла измену.

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Алиса Удовик
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