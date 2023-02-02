США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии

США передадут 135 миллионов долларов на экономическое восстановление Украины и Молдавии

США объявили о финансовой помощи Украине и Молдавии в вопросе экономического восстановления. Вашингтон передаст двум странам 135 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

«Агентство США по международному развитию (USAID) объявило сегодня, что Американо-российский инвестиционный фонд (TUSRIF) в партнерстве с конгрессом США переведет более 154 миллионов долларов <...>, в том числе 135 миллионов долларов в Western NIS Enterprise Fund для поддержки экономического восстановления Украины и Молдовы», — говорится в заявлении американского агентства по международному развитию.

Ранее правительство Японии выделило Украине грант на 170 миллионов долларов для восстановления критически важной инфраструктуры. Ожидается, что выделенные японским правительством средства пойдут на закупку японских товаров и услуг для восстановления Украины.

Также Европейский союз (ЕС) начинает искать способы использовать замороженные средства российского Центрального банка для помощи в восстановлении Украины. По словам осведомленных источников, страны ЕС были уведомлены о возможности временного привлечения по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из активов ЦБ. По оценкам юристов, план реализуем в том случае, если активы не будут изъяты и в определенный момент возвращены России.