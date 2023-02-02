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14:18, 2 февраля 2023Ценности

Селена Гомес показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Певица Селена Гомес показала лицо без макияжа и фильтров и восхитила поклонников

Фото: @selenagomez

Американская певица Селена Гомес показала естественную внешность и порадовала поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя поп-исполнительница опубликовала серию селфи, на которых она запечатлена без макияжа на лице. Знаменитость сфотографировалась дома в толстовке синего цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы Гомес не уложены, а на коже присутствуют несовершенства. Кроме того, на фотографии отсутствует какая-либо ретушь и фильтры.

Подписчики восхитились вешним видом Гомес в комментариях под постом. «Самая красивая», «Спасибо за честность», «Выглядишь прекрасно», «Красотка», «Просто вау», — высказывались многочисленные фанаты.

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Ранее Селена Гомес появилась на красной дорожке «Золотого глобуса» в черном платье Valentino длины макси, оформленном глубоким декольте и фиолетовыми рукавами-фонариками. В социальных сетях образ подвергся критике: пользователи писали, что Селена Гомес располнела, а платье ее старит.

Несколько лет назад у Селены Гомес диагностировали волчанку, которая спровоцировала у исполнительницы депрессию и панические атаки. В 2017 году она перенесла трансплантацию почки, а еще через год оказалась в психиатрической больнице.

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Майя Пономаренко
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