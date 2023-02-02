Минсельхоз: Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12 процентов за 2022 год

Россия в прошлом году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12 процентов в денежном выражении, заявили в Минсельхозе.

Всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции. В ведомстве добавили, что отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран.

«В прошлом году провели большую работу по переориентации экспортных потоков, выстраиванию новых логистических цепочек и финансовых операций, облегчению условий предоставления господдержки», — отметили в Минсельхозе.

Ранее Financial Times сообщила, что России за прошлый год удалось значительно увеличить доходы от экспорта удобрений. По данным издания, с января по октябрь 2022 года доходы Москвы от продажи удобрений другим странам выросли на 70 процентов в сравнении с тем же периодом 2021 года.

В декабре 2021 года член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что все российские поставки в недружественные страны необходимо запретить.