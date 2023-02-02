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11:54, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров рассказал об обсуждении со странами Центральной Азии влияния Запада

Лавров заявил об обсуждении со странами Центральной Азии попыток Запада установить влияние

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия обсуждает со странами Центральной Азии попытки Запада установить свое влияние в регионе, эти попытки не находят откликов, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости. По словам министра, обсуждение идет в том числе по линии служб безопасности государств.

«Видно, как активно не один год западные наши коллеги насаждали там или пытались насаждать проамериканские, проевропейские, пронатовские, даже неправительственные организации», — сказал Лавров.

Он объяснил, что Запад, используя мягкую силу, пытается поставить под сомнение дружеские и союзнические отношения центральноазиатских стран с Москвой.

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«Но я не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти потуги Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию, наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры», — подытожил глава российского МИД.

В том же интервью Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении, о котором рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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