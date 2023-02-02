Лавров рассказал об обсуждении со странами Центральной Азии влияния Запада

Лавров заявил об обсуждении со странами Центральной Азии попыток Запада установить влияние

Россия обсуждает со странами Центральной Азии попытки Запада установить свое влияние в регионе, эти попытки не находят откликов, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости. По словам министра, обсуждение идет в том числе по линии служб безопасности государств.

«Видно, как активно не один год западные наши коллеги насаждали там или пытались насаждать проамериканские, проевропейские, пронатовские, даже неправительственные организации», — сказал Лавров.

Он объяснил, что Запад, используя мягкую силу, пытается поставить под сомнение дружеские и союзнические отношения центральноазиатских стран с Москвой.

«Но я не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти потуги Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию, наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры», — подытожил глава российского МИД.

В том же интервью Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении, о котором рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

