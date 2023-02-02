Антонов обвинил США в обхождении запретов по работе посольства в Москве

Антонов заявил, что в американском посольстве в Москве работают более 130 неграждан США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала обвинил США в обхождении запретов по работе американской дипмиссии в Москве, где трудятся более 130 работников, не являющихся гражданами США.

«Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — заявил Антонов.

По его словам, это одна из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров». Посол пояснил, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, плотниках, то есть персонале, необходимом для поддержания в нормальном состоянии помещений российских дипмиссий.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Так он прокомментировал предписание американских властей о том, что еще 30 российских дипломатов должны покинуть страну в начале января. Также, по его словам, несколько десятков работников российской дипмиссии покинут США к 1 июля.

