Захарова оценила план Украины по вступлению в ЕС

Представитель МИД России Мария Захарова: план Украины вступить в ЕС за два года амбициозен

Некоторые кандидаты на вступление в Евросоюз, например, Турция, «бегут» этот марафон более 30 лет, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она оценила план властей Украины вступить в объединение в течение двух лет. Цитата опубликована на сайте ведомства.

«На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии — "членство в ЕС — это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет», — отметила Захарова.

О задумке вступить в ЕС за два года рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как писало издание Politico, Польша и балтийские страны поддерживают такой план Киева, однако «многие из старой гвардии» ЕС более осторожны.

Захарова же упомянула слова еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана. Он говорил, что процесс принятия Украины в Евросоюз станет марафоном, а не спринтом.