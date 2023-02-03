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12:22, 3 февраля 2023Россия

В Госдуме предложили «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников

Депутат Госдумы Хамзаев предложил «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников

Фото: unsplash

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев заявил, что считает необходимым принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников. Его слова в пятницу, 3 февраля, приводит РИА Новости.

Политик предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его мнению, это нужно «для их же собственной безопасности», поскольку международная контрразведка работает профессионально.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что профильные комитеты нижней палаты парламента обсудят инициативу о запрете чиновникам отдыхать вне России на время проведения специальной военной операции.

Идея в начале февраля была озвучена создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время спецоперации на Украине. Бизнесмен обратил внимание на то, что, несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине, большинство чиновников и депутатов «спокойно уезжают за границу на курорты», а некоторые из них посещают недружественные страны, делая вид, «как будто ничего не происходит».

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Евгения Куликова
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