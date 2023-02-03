Уточнена связь между употреблением кофе и развитием болезней почек

JAMA: риск появления болезней почек от злоупотребления кофе увеличился из-за генов

Ученые из Университета Торонто и Университета Падуи уточнили связь между употреблением кофе и риском развития болезней почек. Оказалось, что это зависит от вариации генов в организме конкретного человека. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В процессе работы были рассмотрены биомаркеры нарушения функции почек у 1180 участников с гипертонией первой стадии. Наблюдения проводились в течение 7,5 лет. У любителей злоупотреблять кофе с вариантом гена CYP1A2 эти показатели были в три раза выше нормы. Такой эффект объясняется тем, что CYP1A2 замедляет метаболизм кофеина, из-за чего стимулятор плохо выводится из организма и накапливается. Общая вероятность развития альбуминурии у таких добровольцев была в семь раз выше, гиперфильтрации — в 2,5 раза, а гипертонии — в 2,8 раза.

При этом важное значение имеет количество употребляемого кофеина. Подверженными риску возникновения болезней почек были только те, кто в день выпивал три или более чашек кофе, то есть около 300 миллиграмм кофеина в день.

Авторы считают, что их открытие объясняет, почему предыдущие результаты исследований о взаимосвязи кофе и заболеваний почек были противоречивыми. Ранее ученые уже наблюдали, что кофеин связан с нарушением функции почек и почечной недостаточностью, в то время как другие обнаружили, что кофе может защитить от заболеваний почек. Однако во всех этих работах не учитывались индивидуальные факторы.