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12:49, 3 февраля 2023Наука и техника

Уточнена связь между употреблением кофе и развитием болезней почек

JAMA: риск появления болезней почек от злоупотребления кофе увеличился из-за генов

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Ученые из Университета Торонто и Университета Падуи уточнили связь между употреблением кофе и риском развития болезней почек. Оказалось, что это зависит от вариации генов в организме конкретного человека. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В процессе работы были рассмотрены биомаркеры нарушения функции почек у 1180 участников с гипертонией первой стадии. Наблюдения проводились в течение 7,5 лет. У любителей злоупотреблять кофе с вариантом гена CYP1A2 эти показатели были в три раза выше нормы. Такой эффект объясняется тем, что CYP1A2 замедляет метаболизм кофеина, из-за чего стимулятор плохо выводится из организма и накапливается. Общая вероятность развития альбуминурии у таких добровольцев была в семь раз выше, гиперфильтрации — в 2,5 раза, а гипертонии — в 2,8 раза.

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При этом важное значение имеет количество употребляемого кофеина. Подверженными риску возникновения болезней почек были только те, кто в день выпивал три или более чашек кофе, то есть около 300 миллиграмм кофеина в день.

Авторы считают, что их открытие объясняет, почему предыдущие результаты исследований о взаимосвязи кофе и заболеваний почек были противоречивыми. Ранее ученые уже наблюдали, что кофеин связан с нарушением функции почек и почечной недостаточностью, в то время как другие обнаружили, что кофе может защитить от заболеваний почек. Однако во всех этих работах не учитывались индивидуальные факторы.

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Елена Апазиди
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