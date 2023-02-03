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21:36, 3 февраля 2023Спорт

Федор Емельяненко оказался тяжелее соперника перед прощальным боем

Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера перед прощальным боем в ММА

Фото: Matt Davies / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире Bellator 290. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен из России оказался тяжелее соперника: 107,14 килограмма против 106,32 килограмма. Оба бойца уложились в лимит тяжелой весовой категории.

Поединок пройдет в Инглвуде (США, штат Калифорния) в ночь на 5 февраля. По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде.

Алексей Гусев
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