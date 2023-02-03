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16:00, 3 февраля 2023Бывший СССР

В Грузии опровергли проблемы Саакашвили с питанием

Глава грузинской клиники заявила в суде, что Саакашвили намеренно ухудшает свое состояние
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / AP

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не испытывает проблем с питанием, заявила Нино Надирадзе, генеральный директор клиники, в которой проходит лечение политик. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По ее словам, на Новый год политик ел хачапури, сациви и оливье, а священник даже давал ему вино. Он также угощал и персонал клиники. Однако его психоэмоциональное состояние остается тяжелым.

«То, что Саакашвили не может есть — неправда, однако его психоэмоциональный фон довольно тяжелый. Он знает, что с хорошим самочувствием ему не удастся выйти, соответственно, он не помогает врачам и самому себе, чтобы улучшить самочувствие», — сказала Надирадзе.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу отношения властей Грузии к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, отбывающему тюремный срок. В Тбилиси же обвинили Киев в укрывательстве преступников.

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Василий Мека
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