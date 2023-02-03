США потребовали от Арабских Эмиратов прекратить экспорт товаров в Россию

Bloomberg: США требуют от ОАЭ прекратить экспорт товаров в Россию из-за Украины

США требуют от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратить экспорт в Россию товаров, которые поддерживают российский бюджет, в свою очередь обеспечивающий Москву деньгами для проведения СВО на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«ОАЭ поддерживают связи как с Украиной, так и с Россией (...). Правитель государства Персидского залива [Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян] даже встречался с [президентом России Владимиром] Путиным в октябре на фоне обострения конфликта», — говорится в публикации.

Обозреватели отмечают, что некоторые российские компании перенесли свои капиталы в ОАЭ для обхода санкций, некоторые из них непосредственно связаны с правительством и военно-промышленным комплексом России.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от страны, обвинив его в попытке взбудоражить Турцию из-за связей Анкары и Москвы.