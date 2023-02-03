В России предложили снизить оплату ЖКУ за вывоз мусора

«Известия»: депутаты Госдумы предложили начислять оплату за вывоз мусора по числу отходов

В России предложили изменить расчет оплаты за вывоз мусор. Так, депутаты профильного комитета Госдумы предложили начислять сумму платежа по числу отходов, а не по установленному нормативу, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, парламентарии предложили снизить оплату ЖКУ за вывоз мусора. Отмечается, что законодательство позволит применить новую схему расчету. Для этого понадобится провести собрание собственников жилья, а после него договориться с мусорным регоператором.

Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева направила письмо в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина, в котором отметила, что управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) нередко встречают сопротивление регоператоров.

«Нам приходят многочисленные обращения граждан, в которых содержатся жалобы на несправедливость расчетов платы за обращение с ТКО. Необходимо менять это положение и выставлять людям счета только за предоставленную услугу», — добавила Разворотнева.

Ранее Минстрой России предложил создать единую форму платежного документа за ЖКУ. В ведомстве также изучают возможность перехода к электронным платежным документам.