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22:37, 3 февраля 2023Россия

Захарова указала на двойственную позицию Германии по «Северным потокам»

Захарова: судя по заявлениям Шольца по «Северным потокам», Германии есть что скрывать

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Позиция, которую власти Германии изначально заняли применительно к расследованию диверсий на «Северных потоках», является двойственной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С одной стороны, официальный Берлин неизменно заявляет о своей решительной заинтересованности в выявлении организаторов и исполнителей совершенных террористических актов, и подобный настрой можно только приветствовать», — признала она. В то же время Захарова отметила, что действия ФРГ по данному вопросу вызывают «обоснованные вопросы и сомнения в искренности звучащих деклараций». В частности, она напомнила, что официальное начало расследование подрыва газопроводов 26 сентября 2022 года было инициировано Генеральной прокуратурой ФРГ две недели спустя — 10 октября 2022 года.

Кроме того, Захарова отметила, что германская сторона не ответила на письмо председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и на запрос Генпрокуратуры РФ. Она также обратила внимание на линию немецких властей на сплошное засекречивание информации, относящейся к диверсиям на газопроводах. «В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать», — подчеркнула представитель МИД. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года она сочла оправданием.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал высказать версии по ЧП на «Северных потоках» при наличии доказательств. По его словам, «нельзя спекулировать» по этому вопросу.

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Марина Совина
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