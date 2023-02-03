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19:30, 3 февраля 2023Спорт

Тарасова порассуждала о возможном введении Fan ID на фигурном катании

Татьяна Тарасова заявила, что не хотела бы видеть Fan ID на фигурном катании
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова порассуждала о возможном введении паспорта болельщика (Fan ID) на соревнованиях по фигурному катанию. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист отметила, что ей не хотелось бы видеть эту систему в своем виде спорта. «Футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт. Там же и так все в камерах, зачем нужно еще что-то? Так получилось, что футбол принял удар на себя», — заявила Тарасова.

В сентябре прошлого года голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение Fan ID. «Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал он.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Алексей Гусев
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