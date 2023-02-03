Появились подробности о семье убившего сыновей и покончившего с собой россиянина

Mash Batash сообщил, что семья убившего двух сыновей жителя Уфы была благополучной

Житель Уфы, убивший двух сыновей и покончивший с собой, провожал и встречал детей из школы. Подробности о семье появились у Telegram-канала Mash Batash.

Как пишут авторы поста, пара с детьми переехала в нынешнее место жительства недавно. Соседи отзываются о семье как о благополучной. С другими жильцами дома россияне не конфликтовали, не считая владельцев квартиры снизу, которые иногда жаловались на громко играющих детей.

Ранее сообщалось, что 41-летний житель Уфы убил двоих сыновей в возрасте 13 и 7 лет, после чего покончил с собой. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете по Республике Башкортостан, в доме также находились жена мужчины с десятилетней дочерью. Им удалось сбежать и выжить.

Об аналогичном убийстве стало известно 7 января. В Челябинске мать убила 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Тело 36-летней россиянки нашел в квартире ее 18-летний сын, который вернулся домой. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра, однако семья не нуждалась в предоставлении услуг социальной защиты.

Похожий резонансный случай произошел в декабре 2022 года в Екатеринбурге. Там 37-летняя россиянка задушила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет, якобы намереваясь изгнать из них бесов. До приезда полиции женщина лежала с телами на кровати. В оставленной для мужа записке, обвиняемая заявила и о его одержимости, назвав «сатаной во плоти».