Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром

Фитнес-тренер Брэди посоветовала начинать утро с растяжки для эффективного похудения

Чтобы ускорить похудение, необходимо пить лимонную воду и каждое утро составлять план питания на день, считает фитнес-тренер Виктория Брэди. Она назвала способ начать эффективнее сбрасывать вес с помощью нескольких действий утром в материале для Eat This, Not That!.

В первую очередь Брэди посоветовала не начинать утро с мобильного телефона, а вместо этого позволить себе полноценно проснуться и выделить пять-десять минут на растяжку. «Когда организм находится в состоянии стресса, похудеть становится еще труднее из-за выброса кортизола, который способствует накоплению жира. Поэтому занятие растяжкой и внимательное отношение к ментальному состоянию снимают стресс и заряжают энергией», — объяснила она.

После пробуждения тренер предложила выпивать стакан воды с лимоном, чтобы разбудить пищеварительную систему и ускорить метаболизм. Затем Брэди рекомендовала приступить к кардиотренировке. По ее словам, тренировки по утрам помогли ей стать более собранной и повысили уровень энергии.

В заключение тренер обратила внимание на важность планирования рациона на день. Она посоветовала тщательно спланировать меню на завтрак, обед и ужин и следовать ему. Это поможет избежать импульсивного переедания и сделает питание сбалансированным.

Ранее тренер Рэйчел Макферсон назвала доступный и приятный способ похудеть. Она предложила длительные прогулки с подкастами или аудиокнигами.