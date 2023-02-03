Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:29, 3 февраля 2023Из жизни

Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром

Фитнес-тренер Брэди посоветовала начинать утро с растяжки для эффективного похудения

Фото: bruce mars / Unsplash

Чтобы ускорить похудение, необходимо пить лимонную воду и каждое утро составлять план питания на день, считает фитнес-тренер Виктория Брэди. Она назвала способ начать эффективнее сбрасывать вес с помощью нескольких действий утром в материале для Eat This, Not That!.

В первую очередь Брэди посоветовала не начинать утро с мобильного телефона, а вместо этого позволить себе полноценно проснуться и выделить пять-десять минут на растяжку. «Когда организм находится в состоянии стресса, похудеть становится еще труднее из-за выброса кортизола, который способствует накоплению жира. Поэтому занятие растяжкой и внимательное отношение к ментальному состоянию снимают стресс и заряжают энергией», — объяснила она.

После пробуждения тренер предложила выпивать стакан воды с лимоном, чтобы разбудить пищеварительную систему и ускорить метаболизм. Затем Брэди рекомендовала приступить к кардиотренировке. По ее словам, тренировки по утрам помогли ей стать более собранной и повысили уровень энергии.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

В заключение тренер обратила внимание на важность планирования рациона на день. Она посоветовала тщательно спланировать меню на завтрак, обед и ужин и следовать ему. Это поможет избежать импульсивного переедания и сделает питание сбалансированным.

Ранее тренер Рэйчел Макферсон назвала доступный и приятный способ похудеть. Она предложила длительные прогулки с подкастами или аудиокнигами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
В Польше призвали конфисковать замороженные российские активы
Украинский военный попытался бензопилой спасти вмерзшую американскую гаубицу
Медведь Диксон понюхал снег и отказался от прогулки
Канада вызвала посла Китая из-за аэростата
Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром
В Польше назвали число выступающих против участия России в Олимпиаде стран
Администратора Telegram-канала «Новый Век» арестовали по делу о вымогательстве
Названы отличия танков Leopard 1 и Leopard 2
Названа причина трудных отношений Зеленского с Израилем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.