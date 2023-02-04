Пушков объяснил недоверие США к заявлениям Китая про научный аэростат

Пушков заявил, что скандал с китайским аэростатом над США имеет далеко идущие последствия

Появление китайского аэростата в США может резко изменить отношения между Вашингтоном и Пекином. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что Вашингтон, вероятнее всего, не поверил в заявление Китая, что оказавшийся над территорией США воздушный шар является гражданским объектом с научной миссией. По мнению политика, на это указывает принятое решение отложить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Пушков описал сложившуюся ситуацию англоязычным термином Runaway Balloon Effect («Эффект улетевшего шарика» -- прим. «Ленты.ру»). Это определение обозначает внезапно меняющуюся обстановку, на которую невозможно повлиять. Он резюмировал, что переносом поездки Блинкена дело не закончится.

Сейчас китайский аэростат приближается к авиабазе США в Миссури. Там размещены все 20 стоящих на вооружении ВВС США стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.

Ранее Блинкен заявил, что Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. «Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь они с другой стороны», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, по предварительным данным, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США должны прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата».