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17:27, 4 февраля 2023Спорт

В Эстонии прояснили позицию по возможному бойкоту Олимпиады-2024 из-за россиян

В Эстонии назвали бойкот Олимпиады-2024 из-за допуска россиян крайним вариантом

Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа порассуждал о возможном бойкоте национальной командой Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований россиян и белорусов. Об этом сообщает Err.ee.

Он назвал такое решение крайним вариантом, так как оно нанесет вред эстонским спортсменам. «Если какая-то часть мира устроит бойкот и он будет иметь реальную силу, мы тоже не поедем. Но, как я уже сказал, мы сделаем все, чтобы нашим спортсменам не пришлось страдать», — прояснил позицию страны Сыырумаа.

Ранее глава ЭОК выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае участия в них россиян. «Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — заявил президент организации.

3 февраля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия россиян в турнирах.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Алексей Гусев
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