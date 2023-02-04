Еще одна европейская страна выступила против бойкота Олимпиады из-за россиян

Эстония выступила против бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае участия в них россиян. Его слова приводит Inside the Games.

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — заявил глава организации. При этом Сыырумаа назвал ситуацию абсурдной и подчеркнул, что было бы предпочтительнее, чтобы многие из россиян не принимали участия в Играх.

Ранее 4 февраля еще одна европейская страна отказалась от бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. Национальный олимпийский комитет Чехии заявил, что не собирается наказывать местных спортсменов.

3 февраля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия россиян в турнирах.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.