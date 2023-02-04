Российский врач предложил декриминализовать употребление наркотиков

Нарколог Петров заявил о пользе декриминализации употребления наркотиков

Декриминализация употребления наркотиков в России могла бы принести много пользы обществу и государству. В частности, это помогло бы мотивировать зависимых на лечение и избавление от опасной болезни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Лента.ру» напоминает, что производство, сбыт и пересылка наркотических и психотропных веществ, а также склонение к их употреблению является уголовным преступлением и преследуется по закону.

В самой западной провинции Канады, Британской Колумбии, стартовал эксперимент по снижению вреда от наркотических веществ. В рамках него легализовали хранение небольшого количества тяжелых наркотиков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Хочу подчеркнуть, что здесь речь идет все же о декриминализации, а не о легализации: употребляющие не преследуются уголовно, но будут ущемлены в правах. Речь идет о некоторых видах трудовой деятельности, правах, оружии и так далее, — уточнил Петров. — Что касается целей и последствий, могу предположить, что это сильно облегчает экономическую нагрузку государства, которая требуется для содержания преступников в тюрьмах».

Также такие меры статистически увеличивают обращаемость больных наркоманией к специалистам. Таким образом, зависимых от психоактивных веществ (ПАВ) не сажают в тюрьму, а направляют свои ресурсы на их лечение и реабилитацию. Но мы не знаем наверняка, как это будет происходить в конкретной стране Даниил Петров нарколог

Что касается возможности декриминализации в России, врач считает, что, если сэкономленные деньги будут перенаправлены на лечение и профилактику наркозависимых, можно ожидать положительных результатов.

«Если подходить к этому вопросу системно и структурировано, то декриминализация может принести пользу для общества и государства. Но надо понимать, что необходимо предусмотреть комплекс мер, одним таким действием мало что можно изменить. Важно не просто “разрешить” употребление ПАВ, а смягчить последствия и мотивировать зависимых на лечение и избавление от зависимости», — объяснил специалист.

В 2022 году сообщалось, что представители партии Зеленых в Германии предложили проект декриминализации в стране тяжелых наркотиков под названием «Право на кайф». В законопроекте речь идет о таких наркотических веществах, как кокаин, МДМА и амфетамины.