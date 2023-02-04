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11:21, 4 февраля 2023Мир

В России назвали воровством конфискацию США средств россиянина на нужды Украины

Сенатор Джабаров назвал воровством передачу США средств бизнесмена Малофеева Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

После конфискации средств российского бизнесмена, основателя консервативного телеканала «Царьград» Константина Малофеева на нужды Украины США продолжат такую практику. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Я подозреваю, что это пробный шаг. Они посмотрят на реакцию и продолжат

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Это очень плохая практика для американцев. Они не понимают, что они сейчас напугают всех инвесторов, которые вложились в американскую экономику. Это ближневосточные государства, которые вкачали миллиарды. Это напугает и наших соседей и друзей китайцев, которые свои золотые запасы в большом количестве держат в американских ценных бумагах и на счетах американских банков. Американцы тем самым подрубают сук, на котором они сидели сотни лет. Когда весь мир верил в американскую финансовую систему, верил, что там все будет по закону, по суду, а на самом деле оказалось, что они обычные воры, они просто воруют», — сказал сенатор.

В то же время Джабаров усомнился, что Москва станет отвечать на действия Вашингтона аналогичным образом.

Мы не идем подобным путем, мы, как правило, действуем в рамках закона

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Я думаю, что это решат наши политические власти. Это с кондачка не решается. Сначала будут заявления, а там и какие-то практические шаги», — заключил он.

Телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщил, что США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные активы россиянина. 5,4 миллиона долларов изъяли со счетов предпринимателя Константина Малофеева в банке Sunflower Bank. Вашингтон ввел санкции против него в 2014 и 2022 годах.

О планах передать Украине конфискованные российские активы Министерство юстиции США заявило 19 января.

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Варвара Кошечкина
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