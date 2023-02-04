В России назвали воровством конфискацию США средств россиянина на нужды Украины

Сенатор Джабаров назвал воровством передачу США средств бизнесмена Малофеева Украине

После конфискации средств российского бизнесмена, основателя консервативного телеканала «Царьград» Константина Малофеева на нужды Украины США продолжат такую практику. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Я подозреваю, что это пробный шаг. Они посмотрят на реакцию и продолжат Владимир Джабаров российский сенатор

«Это очень плохая практика для американцев. Они не понимают, что они сейчас напугают всех инвесторов, которые вложились в американскую экономику. Это ближневосточные государства, которые вкачали миллиарды. Это напугает и наших соседей и друзей китайцев, которые свои золотые запасы в большом количестве держат в американских ценных бумагах и на счетах американских банков. Американцы тем самым подрубают сук, на котором они сидели сотни лет. Когда весь мир верил в американскую финансовую систему, верил, что там все будет по закону, по суду, а на самом деле оказалось, что они обычные воры, они просто воруют», — сказал сенатор.

В то же время Джабаров усомнился, что Москва станет отвечать на действия Вашингтона аналогичным образом.

Мы не идем подобным путем, мы, как правило, действуем в рамках закона Владимир Джабаров российский сенатор

«Я думаю, что это решат наши политические власти. Это с кондачка не решается. Сначала будут заявления, а там и какие-то практические шаги», — заключил он.

Телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщил, что США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные активы россиянина. 5,4 миллиона долларов изъяли со счетов предпринимателя Константина Малофеева в банке Sunflower Bank. Вашингтон ввел санкции против него в 2014 и 2022 годах.

О планах передать Украине конфискованные российские активы Министерство юстиции США заявило 19 января.