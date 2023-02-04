Зеленский лишил украинского гражданства экс-министров Януковича

«РБК-Украина»: Зеленский лишил гражданства экс-министров Януковича с паспортами РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких чиновников, работавших в администрации бывшего президента страны Виктора Януковича, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение коснулось бывших министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014), министра внутренних дел Виталия Захарченко (2011-2014), министра доходов и сборов Александра Клименко (2012-2014), экс-председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко (2013-2014) и экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБУ) Андрея Клюева (2012-2014).

Как указывает издание, каждый из них имеет российское гражданство.

В январе Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. До этого он приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ).