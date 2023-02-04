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18:14, 4 февраля 2023Мир

Бывший глава Госдепа сравнил действия Путина при Байдене, Трампе и Обаме

Экс-глава Госдепа Помпео заявил об умении администрации Трампа сдерживать Путина

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия администрации экс-президента страны Дональда Трампа сдерживали российского лидера Владимира Путина. Его слова из интервью для BBC Radio 4 приводит The Guardian.

Помпео указал, что «Владимир Путин взял пятую часть Украины в 2014 году», когда президентом США был Барак Обама. Во время президентства Трампа «он не взял ни пяди Украины», но при Джо Байдене, являющемся демократом (как и Обама), активные военные действия в Донбассе возобновились, сравнил ситуации экс-глава Госдепа.

«Это бесспорно, это факты. Можно спорить о совпадении или везении, но Владимир Путин не изменился. Что изменилось, так это его восприятие рисков, и оно отличается в зависимости от разных лидеров в США», — посчитал Помпео.

Ранее Помпео заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин представляет большую угрозу для мира, чем Владимир Путин. «Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане. Си Цзиньпин верит, что он будет господствовать в мире», — высказался политик.

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Антон Похиляк
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