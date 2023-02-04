Журналистка заявила о неверии СМИ словам Пауэлла с пробиркой в ООН

РИА Новости: СМИ не поверили Пауэллу, продемонстрировавшему пробирку в ООН в 2003 году

Иностранные СМИ, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, не поверили словам госсекретаря США Колина Пауэлла, который продемонстрировал пробирку в ходе заседания. Об этом рассказала анонимная журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН, передает РИА Новости.

По словам журналистки, после выступления Пауэлла она пошла в постпредство США при ООН и сделала интервью с госсекретарем, в ходе которого она назвала невозможным нахождение в Ираке оружия массового поражения. Она отметила, что такого мнения придерживались инспекторы Специальной комиссии ООН (UNSCOM), которые вернулись из Ирака.

При этом во время беседы Пауэлл «поклялся, что это была правда». «Но, как вы знаете, позднее он сказал, что это неправда. Это был печальный день. Потому что, когда вы видите, что страна, которую мир называет крупнейшей державой, лжет, чтобы начать войну, — это очень тяжело», — поделилась она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтону не стоит надеяться, что память об инсценировке в Совете Безопасности ООН с «пробиркой Пауэлла» удастся похоронить.

5 февраля 2003 года Пауэлл, занимавший пост госсекретаря США, в зале Совета Безопасности ООН продемонстрировал пробирку, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Глава американской дипломатии демонстрировал эту «улику», убеждая членов Совбеза в необходимости ввода войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.

Позже он признал, что это не соответствовало действительности. Также выяснилось, что Пауэлл очень тяжело воспринимал последствия ситуации, из-за этого он отказался от различных постов в американском правительстве.