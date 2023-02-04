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08:05, 4 февраля 2023Мир

В МИД России напомнили про пробирку Пауэлла в ООН

Замглавы МИД Рябков напомнил про годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в ООН

Фото: Reuters

Вашингтону не стоит надеяться, что память об инсценировке в Совете Безопасности ООН с «пробиркой Пауэлла» удастся похоронить. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя 20-летнюю годовщину исторического заседания Совбеза, дипломат отметил, что «позорное бегство из Афганистана не отвадило США от старых повадок и замашек». «Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками», — отметил замминистра.

Рябков добавил, что в отличие от начала 2000-х годов, «международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону уже не сойдет»

5 февраля 2003 года Пауэлл, занимавший пост госсекретаря США, в зале Совета Безопасности ООН продемонстрировал пробирку, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Глава американской дипломатии демонстрировал эту «улику», убеждая членов Совбеза в необходимости ввода войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.

Позже он признал, что это не соответствовало действительности. Также выяснилось, что Пауэлл очень тяжело воспринимал последствия ситуации, из-за этого он отказался от различных постов в американском правительстве.

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Марина Совина
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