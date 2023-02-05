США и КНР предрекли опасную игру

Политолог Губин: США и КНР будут продолжать прощупывать слабые стороны друг друга

США и КНР будут продолжать прощупывать слабые стороны друг друга. Аэростат Китая — это только малая часть опасной игры, которая происходит между двумя странами, заявил в беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

В ночь на 5 февраля стало известно, что ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны.

Это частная ситуация, которая свидетельствует о явном кризисе между Вашингтоном и Пекином. США и КНР будут и дальше продолжать прощупывать слабые стороны друг друга. Это довольно опасная игра, но такой этап мировой политики сегодня Андрей Губин политолог

«Любой повод используется для взаимных обвинений, поиска виноватых, попыток назначить какое-то наказание в виде санкций и попыток делать громкие заявления, позиционируя себя как мирового лидера», — заявил Губин.

При этом эксперт убежден, что сама ситуация с летательным аппаратом ни к каким последствиям не приведет. Это песчинка в одной большой картине, которая достаточно удручающая, добавил он.

«Это все общая канва больших американо-китайских отношений: торговые войны, тайваньский вопрос, микрочипы, технологические ограничения и попытка прервать линии морских коммуникаций снабжения Китая стратегическим сырьем. Все это лишь часть большой картины», — перечислил политолог.

Китай же не оставляет действия США без внимания и пытается отвечать симметрично, даже не без элегантности, демонстрируя минусы в американской системе ПВО Андрей Губин политолог

Также Губин отметил, что Соединенные Штаты несколько дней не могли ничего сделать с высотным китайским аэростатом.

«Это очень специфический объект, сложный для современной системы ПВО. Сегодня это воздушная экзотика. И хотя Соединенные Штаты спустя несколько дней его сбили, но их заявления о том, что они сделали это только тогда, когда была безлюдная территория, — это признание собственного бессилия. Ведь когда аэростат летел над Аляской, там было еще более безлюдно», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин, запланированный на следующую неделю.