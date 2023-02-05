Последствия давления Евросоюза на Грузию в вопросе отношений с Россией оценили

Эксперт Фельдман: у ЕС нет аргументов для Грузии против восстановления авиасообщения с РФ

У Европейского союза (ЕС) нет аргументов, к которым бы прислушалась Грузия в вопросе восстановления прямого авиасообщения с Россией, заявил кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия давления ЕС на Тбилиси.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что властям Грузии следует соблюдать действующие в отношении России авиационные санкции. В противном случае страна рискует испытать на себе вторичные санкции.

Европа уже потерпела громкое фиаско, провалив миссию по вызволению [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили Павел Фельдман политолог

«На сегодняшний день у Евросоюза нет ни политических, ни экономических аргументов, способных отвратить Грузию от идеи о восстановлении прямого авиасообщения с Россией. Невнятные угрозы из Брюсселя вряд ли обернутся реальными санкционными мерами», — заявил Фельдман.

Политолог убежден, что прямые рейсы между Москвой и Тбилиси будут пользоваться колоссальным спросом и обогатят авиаперевозчиков из обеих стран.

«Пока Шенгенская зона остается малодоступной для россиян, Грузия имеет все шансы перехватить туристический поток. Кроме того, она способна стать крупным транспортно-логистическим хабом, обеспечивающим перемещение людей и товаров между Россией и Европой», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Сейчас Грузия оценивает возможные риски. Перед ней открывается крайне выгодная с экономической точки зрения перспектива. Будет нелепо отказаться от нее ради мифического вступления в ЕС, которое уже не кружит голову грузинскому руководству, как было еще 10 лет назад Павел Фельдман политолог

Ранее сообщалось, что председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал возобновление прямых рейсов с Россией.

24 января россиянам пообещали новый способ добраться до Грузии и Абхазии. Стало известно, что Морпорт Сочи планирует запустить пассажирское сообщение в страны по Черному морю.