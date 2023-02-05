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19:27, 5 февраля 2023Бывший СССР

Последствия давления Евросоюза на Грузию в вопросе отношений с Россией оценили

Эксперт Фельдман: у ЕС нет аргументов для Грузии против восстановления авиасообщения с РФ

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

У Европейского союза (ЕС) нет аргументов, к которым бы прислушалась Грузия в вопросе восстановления прямого авиасообщения с Россией, заявил кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия давления ЕС на Тбилиси.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что властям Грузии следует соблюдать действующие в отношении России авиационные санкции. В противном случае страна рискует испытать на себе вторичные санкции.

Европа уже потерпела громкое фиаско, провалив миссию по вызволению [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили

Павел Фельдманполитолог

«На сегодняшний день у Евросоюза нет ни политических, ни экономических аргументов, способных отвратить Грузию от идеи о восстановлении прямого авиасообщения с Россией. Невнятные угрозы из Брюсселя вряд ли обернутся реальными санкционными мерами», — заявил Фельдман.

Политолог убежден, что прямые рейсы между Москвой и Тбилиси будут пользоваться колоссальным спросом и обогатят авиаперевозчиков из обеих стран.

«Пока Шенгенская зона остается малодоступной для россиян, Грузия имеет все шансы перехватить туристический поток. Кроме того, она способна стать крупным транспортно-логистическим хабом, обеспечивающим перемещение людей и товаров между Россией и Европой», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Сейчас Грузия оценивает возможные риски. Перед ней открывается крайне выгодная с экономической точки зрения перспектива. Будет нелепо отказаться от нее ради мифического вступления в ЕС, которое уже не кружит голову грузинскому руководству, как было еще 10 лет назад

Павел Фельдманполитолог

Ранее сообщалось, что председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал возобновление прямых рейсов с Россией.

24 января россиянам пообещали новый способ добраться до Грузии и Абхазии. Стало известно, что Морпорт Сочи планирует запустить пассажирское сообщение в страны по Черному морю.

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Алена Шевченко
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