Стало известно о визите Лаврова в Ирак
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Багдад в воскресенье, 5 февраля, где обсудит сотрудничество в области энергетики и двусторонние отношения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака.
Лавров должен встретиться со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном уже 6 февраля. Визит Лаврова будет посвящен стратегическим отношениям Ирака с Россией и поощрению инвестиционных возможностей, особенно в отношении энергетического сектора, пишет агентство.
Министр иностранных дел России также встретится с высшими должностными лицами Ирака, в том числе с премьер-министром Мухаммадом аль-Судани и президентом Абдель Латифом Рашидом.
Отмечается, что в делегацию российского министра также входят представители неких нефтегазовых компаний.
Ранее посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил, что Вашингтон мешает наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада.