Стало известно о визите Лаврова в Ирак

Глава МИД России Лавров 5 февраля приедет в Багдад, чтобы обсудить энергетику

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Багдад в воскресенье, 5 февраля, где обсудит сотрудничество в области энергетики и двусторонние отношения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака.

Лавров должен встретиться со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном уже 6 февраля. Визит Лаврова будет посвящен стратегическим отношениям Ирака с Россией и поощрению инвестиционных возможностей, особенно в отношении энергетического сектора, пишет агентство.

Министр иностранных дел России также встретится с высшими должностными лицами Ирака, в том числе с премьер-министром Мухаммадом аль-Судани и президентом Абдель Латифом Рашидом.

Отмечается, что в делегацию российского министра также входят представители неких нефтегазовых компаний.

Ранее посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил, что Вашингтон мешает наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада.