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05:06, 5 февраля 2023Мир

Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте

Глава МИД Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание «Божественной комедии»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание «Божественной комедии» Данте Алигьери. Об этом сообщил глава представительства внешнеполитического ведомства Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что примерно два месяца назад он передал в посольство России в Риме трехтомник итальянского классика, изданный тиражом 360 экземпляров. По его словам, подобные издания находились в библиотеке папы Римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи.

Мурджа сообщил, что книги изготовлены из хлопковой бумаги, а иллюстрации сделаны вручную. «Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость», — сказал он.

В октябре сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения трактор BELARUS. «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — заявил глава государства.

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Марина Совина
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