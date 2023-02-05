Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте

Глава МИД Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание «Божественной комедии»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание «Божественной комедии» Данте Алигьери. Об этом сообщил глава представительства внешнеполитического ведомства Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что примерно два месяца назад он передал в посольство России в Риме трехтомник итальянского классика, изданный тиражом 360 экземпляров. По его словам, подобные издания находились в библиотеке папы Римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи.

Мурджа сообщил, что книги изготовлены из хлопковой бумаги, а иллюстрации сделаны вручную. «Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость», — сказал он.

В октябре сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения трактор BELARUS. «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — заявил глава государства.