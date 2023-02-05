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09:36, 5 февраля 2023Россия

Глава Северной Осетии назвал рядовым явлением попадание под обстрел в Запорожье

Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты Первого канала попали под обстрел в Запорожье

Фото: Reuters

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал инцидент в Запорожской области, где он попал под украинский обстрел вместе с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал попадание под огонь рядовым явлением, отметив, что «все нормально». «Никто не пострадал. Я еще продолжаю оставаться здесь», — добавил Меняйло. Кроме того, он подтвердил, что приехал в новый российский регион, чтобы посетить добровольцев из Северной Осетии.

Ранее 5 февраля сообщалось, что Меняйло, а также корреспонденты ТАСС и журналисты Первого канала попали под обстрел ВСУ. Инцидент произошел во время посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов.

В конце декабря экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле гостиницы в Донецке со стороны ВСУ.

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Антон Похиляк
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