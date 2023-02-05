Глава Северной Осетии с корреспондентами Первого канала попал под обстрел ВСУ

Глава Северной Осетии Меняйло с журналистами ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, корреспонденты ТАСС и журналисты Первого канала попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь.

Вместе с Меняйло под обстрел попали редактор нашего агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа Первого канала. Пострадавших нет.

20 января сообщалось, что журналистка российского интернет-издания Readovka Анастасия Елсукова получила осколочное ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре. Позже стало известно, что у журналистки сильно повреждены колено и бедро. Группа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» организовала эвакуацию военкора. Позже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что жизни Елсуковой ничего не угрожает.