Эстония допустила бойкот Олимпиады-2024 в случае участия России

Премьер Эстонии Каллас: Таллин может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, в настоящее время Эстония прилагает усилия, чтобы «убедить друзей и союзников в «неправильности» присутствия на Олимпиаде-2024 россиян и белорусов. «Следующий шаг — бойкот», — подчеркнула Каллас.

Ранее президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа порассуждал о возможном бойкоте национальной командой Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований россиян и белорусов. Он назвал такое решение крайним вариантом, поскольку оно нанесет вред эстонским спортсменам.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.