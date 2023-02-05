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04:53, 5 февраля 2023Спорт

Эстония допустила бойкот Олимпиады-2024 в случае участия России

Премьер Эстонии Каллас: Таллин может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия России
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, в настоящее время Эстония прилагает усилия, чтобы «убедить друзей и союзников в «неправильности» присутствия на Олимпиаде-2024 россиян и белорусов. «Следующий шаг — бойкот», — подчеркнула Каллас.

Ранее президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа порассуждал о возможном бойкоте национальной командой Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований россиян и белорусов. Он назвал такое решение крайним вариантом, поскольку оно нанесет вред эстонским спортсменам.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

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Марина Совина
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