Путин поедет в один из российских регионов

Путин на неделе поедет в один из российских регионов и откроет аэропорты по видеосвязи

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе поедет в один из российских регионов, однако в какой именно, не уточняется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия».

Сообщается, что президент также намерен поздравить российскую гражданскую авиацию со столетием и принять участие по видеосвязи в открытии новых аэропортов.

Кроме того, агентство со ссылкой на телеведущего Павла Зарубина информирует, что Путин будет на неделе вручать премии молодым ученым и участвовать в заседании Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

2 февраля Путин посещал Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве. В частности, он посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложил цветы.