В Раде пригрозили санкциями лишенным гражданства Украины чиновникам

Депутат Рады Арахамия заявил, что лишенных гражданства украинских чиновников ждут санкции

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ждут санкции, арест и конфискация имущества в пользу государства.

«Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов», — пригрозил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких чиновников, работавших в администрации бывшего президента страны Виктора Януковича, каждый из них имеет российское гражданство.