Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:56, 5 февраля 2023Бывший СССР

В Раде пригрозили санкциями лишенным гражданства Украины чиновникам

Депутат Рады Арахамия заявил, что лишенных гражданства украинских чиновников ждут санкции
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ждут санкции, арест и конфискация имущества в пользу государства.

«Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов», — пригрозил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких чиновников, работавших в администрации бывшего президента страны Виктора Януковича, каждый из них имеет российское гражданство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США сбили китайский «шпионский шар»
В Раде пригрозили санкциями лишенным гражданства Украины чиновникам
Эстония допустила бойкот Олимпиады-2024 в случае участия России
Перечислены применяемые ВКС России в ходе СВО ракеты
Очевидец раскрыл подробности уничтожения китайского аэростата в США
Психолог назвала способы быстро адаптироваться на новом месте работы
Двое мужчин избили российского шестиклассника с пороком сердца во дворе школы
В Херсонской области на минах ВСУ подорвались дети
Цены на сосиски в московском магазине сильно удивили горожан
Названы самые популярные направления для пляжного отдыха летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.