Резников прокомментировал вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины

Резников: врученные чиновникам Минобороны Украины подозрения не связаны с питанием

Врученные чиновникам министерства обороны Украины подозрения не связаны с закупками питания, заявил глава ведомства Алексей Резников. Об этом пишет «Укринформ».

По словам главы Минобороны, ему неизвестно ни одного факта вручения подозрений кому-то из сотрудников. «Тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами», — прокомментировал он.

Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, хотя он готов к любому развитию событий. Об отставке главы ведомства ранее говорил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

