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14:00, 5 февраля 2023Спорт

Названы способы для предотвращения боли при беге

Фитнес-инструктор Станислав Тимонов назвал способы для предотвращения боли при беге

Фото: Miguel A Amutio / Unsplash

Фитнес-инструктор Станислав Тимонов назвал способы для предотвращения боли при беге. Об этом сообщает «Ридус».

Тимонов обратил внимание, что многие люди, которые занимаются бегом, сталкиваются с внезапной стреляющей болью в голени, которую в медицине называют медиальным большеберцовым стресс-синдромом. Чтобы предотвратить недуг, тренер посоветовал постепенно увеличивать нагрузку, отслеживая расстояние и скорость бега.

Также необходимо давать телу возможность восстановиться и проводить силовые тренировки, которые помогают повысить выносливость мышц, сухожилий и костей.

Ранее фитнес-тренер Станислав Пахомов рассказал о комплексе из пяти упражнений для утренней зарядки. Тренер предложил делать подъемы на носки, приседания, скручивания и планку. Кроме того, следует выполнять упражнение «кошка», для которого нужно встать на четвереньки, прямые руки расположить на ширине плеч, а ноги согнуть в коленях под прямым углом.

Анастасия Борисова
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